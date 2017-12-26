Саакашвили пообещал спеть для СБУ «такую песню, что будет долго помниться»

Следователь Службы безопасности Украины вызвал Михаила Саакашвили на допрос, однако тот отказался явиться якобы из-за нарушений в повестке. Кроме того, экс-губернатор Одесской области не стал предоставлять образец своего голоса, который потребовали в СБУ. Просьба следователей разгневала Саакашвили, и тот пообещал «спеть такую песню, что будет долго помниться».

«Они (следователи – прим. ред.) хотят образцы моего голоса отобрать. А что тогда Юрий Луценко (генпрокурор – прим. ред.) крутил в Раде, если у них образцов моего голоса нет? Они могли запросить его в ООН, у Белого дома, в Администрации президента, например, за 2004 год. Но нет, СБУ нужен мой образец голоса для истории. Я им спою такую песню, что будет долго помниться», – цитирует Саакашвили РИА Новости Украина.

Бывший губернатор Одесской области также назвал требование СБУ «комедией» и пообещал прийти на любые следственные действия в том случае, если повестка на них будет оформлена правильно – «с четким указанием, на какое следственное действие приглашают».

Пятого декабря Михаила Саакашвили попытались задержать в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонникам политика удалось отбить его у правоохранителей. В итоге экс-губернатора Одесской области удалось задержать только 8 декабря. Одиннадцатого декабря суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для бывшего главы Грузии меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.