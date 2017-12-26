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Автобус сошел с ума – пассажир о подробностях аварии на Славянском бульваре в Москве

Александра Арсентьева
15:08 26.12.2017
«Это могло обернуться еще большей катастрофой, если бы он повернул налево. Водитель пытался как-то объехать людей, сигналить», – рассказал пассажир автобуса.

Пассажир Илья Котлов, находившийся в автобусе, въехавшем в толпу людей в переходе возле станции метро «Славянский бульвар», рассказал, что произошло после инцидента, что делали люди и как вел себя водитель.

Котлов зашел в салон автобуса первым, он расплатился и занял место. Вслед за  ним в салон вошли три человека. После этого у автобуса включился поворотник налево.

«После этого что-то дернулось, резкий рывок. Это не было похоже, что водитель нажал на газ. Скорее что-то сломалось, потому что так быстро нажать на газ человеку не под силу», – рассказал Котлов, сообщает сайт телеканала «360».

Далее транспортное средство начало набирать скорость, а шофер вырулил вправо. По предположению Котлова, он мог сделать это либо от испуга, либо в попытке спасти людей, ехавших по Кутузовскому проспекту.

«Это могло обернуться еще большей катастрофой, если бы он повернул налево. Водитель пытался как-то объехать людей, сигналить», – рассказал пассажир автобуса.

«В этот момент послышались удары первых людей, которых сбил автобус, о корпус. Я насчитал четыре удара», – добавил он.

Автобус полетел вниз в переход и затормозил о перегородку, которая находилась ниже, чем его корпус. В этот момент был мощный удар, Котлов пролетел весь салон транспортного средства в сторону лобового стекла, его «затормозил» поручень.

«Я увидел водителя, который облокотился на автобус, у него тряслись руки, видно, что он был в шоке. Я спросил: "Что случилось?". Он ответил: "Я не знаю, автобус сошел с ума"», – рассказал Котлов.

Он добавил, что в глазах водителя были страх, ужас и «полное отсутствие какого-то замысла». Пассажир уверен, что водитель не виноват.

После инцидента слышались крики. Люди кричали, что под автобусом находится человек, просили его вытащить. Некоторые граждане бросились на помощь.

В настоящее время Котлов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Крупная авария с участием автобуса произошла 25 декабря в переходе у станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Она унесла жизни четырех человек, еще 11 получили ранения.

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