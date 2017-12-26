Странное сияние замечено в небе над Липецком и Воронежем

Жители Липецкой и Воронежской областей обсуждают в Сети необычное свечение, которое появилось на небе в ночь с 25 на 26 января.

По предположению ряда пользователей, облако перламутрового цвета якобы могла оставить ракета, или же оно является результатом выброса с одного из заводов. Некоторые даже предположили, что облако может быть следом, оставленным неопознанным летающим аппаратом.

По словам метеоролога Александра Сушкова, в действительности в появлении подобных облаков нет ничего необычного, обычно они образуются на высоте 22–30 километров, где температура воздуха в среднем составляет –70 градусов.

«Они представляют переохлажденные капельки воды и кристаллы льда. Явление достаточно редкое. Просто сейчас создались условия, что на эту высоту с земли проник водяной пар и превратился в кристаллики льда. Поэтому и появились такие облака», – заявил Сушков в эфире «Вести-Воронеж».

Между тем в настоящее время облако с неба исчезло.