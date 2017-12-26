Воздушная гимнастка сорвалась во время выступления в Астане

Воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в цирке в Астане. Инцидент произошел во время шоу-программы «Новогодняя сказка» и попал на видео, которые снимали зрители.

На кадрах видно, как девушка не успевает ухватиться за снаряд и падает на манеж. К ней сбегаются другие артисты, пока она лежит без сознания, а зрители сразу начинают звонить в скорую помощь.

По данным Tengrinews.kz, высота падения составила порядка трех метров. Как уточнили в Управлении здравоохранения Казахстана, у артистки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также многочисленные закрытые переломы.

Врачи оценивают состояние пациентки как стабильное, в течение ближайшего времени она будет выписана из больницы и продолжит лечение амбулаторно.