Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты России

Телеведущая Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты России. Центризбирком (ЦИК) рассмотрел ее документы и разрешил начать официальную кампанию и сбор подписей в свою поддержку.

«Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда», – говорится в постановлении ЦИК.

Собчак подала документы на выдвижение в кандидаты в президенты накануне, 25 декабря. Кандидатом на этот пост ее выдвинула «Гражданская инициатива».

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.