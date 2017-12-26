Россияне смогут дистанционно открывать счета в банках

Граждане России смогут дистанционно открывать счета в банках уже летом следующего года. Как сообщает ЦБ РФ, сегодня в Совфеде одобрили закон, внедряющий механизм удаленной идентификации физических лиц.

«Внедрение такого механизма позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения, а также будет способствовать развитию конкуренции и снижению издержек на финансовом рынке», – отметила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

По ее словам, реализация данного проекта является ключевой задачей для перевода финансовых услуг в цифровую среду. Потому что в настоящее время необходимо посетить отделение банка, чтобы открыть счет или сделать вклад. Только после этого клиент сможет дистанционно получать иные услуги банка.

Регулятор сообщает, что механизм удаленной идентификации позволит клиентам получать финансовые услуги в любом банке. Нужно будет пройти идентификацию всего лишь раз в уполномоченном банке. После регистрации гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации, а также снятия биометрических образцов (изображение лица и голос) информация о физлице будет содержаться в биометрической системе. Клиенты могут открывать счета и получать кредиты после авторизации и подтверждения биометрических данных с помощью смартфона или компьютера.

При этом процедуры будут производиться только с согласия клиента и бесплатно. ЦБ РФ будет осуществлять контроль за выполнением банками технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при использовании биометрической системы.