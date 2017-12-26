Опубликованы кадры спасения оленя из ледяной реки в Башкирии

В Башкирии олень упал в реку Белую. ЧП произошло 26 декабря около 03:30 по местному времени. Об этом сообщает местный портал Ufa1.ru.

В службу спасения обратился житель поселка Козарез, который рассказал о случившемся. Олень пытался перейти реку Белую, но проломил своим весом тонкий лед и рухнул в реку.

Спасатели прибыли на место ЧП и вытащили измученное животное. Олень выглядел совсем ручным: не боялся людей, давал себя погладить, поэтому сотрудники МЧС предположили, что он сбежал из чьего-то хозяйства.