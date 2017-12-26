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Автобус должен был остановиться до перехода – эксперт о смертельном ДТП в Москве

Наталья Вальханская
14:07 26.12.2017
Эксперт объяснил, почему в случае неполадок в тормозной системе автобус должен был в любом случае прекратить движение.

После смертельного ДТП с автобусом, который влетел в переход на Кутузовском проспекте в Москве, следователи пытаются разобраться в причинах трагедии. Главный вопрос: действительно ли у транспортного средства отказали системы торможения, или все-таки имел место человеческий фактор, и водитель с 30-летним стажем совершил роковую ошибку?

Консультант по техническому устройству и эксплуатации автобусов Алексей Тимохов в разговоре с сайтом «Звезды» объяснил, что в пассажирском наземном транспорте особое внимание уделяется именно тормозной системе. И при регулярном техобслуживании никаких внезапных проблем возникнуть не может.

«Что касается тормозной системы автобусов вообще, не только конкретно этого, ей уделяется очень большое внимание. И если машина регулярно проходит техническое обслуживание, технические осмотры, и за ее состоянием следят, то неисправность практически невозможна: нажав на педаль тормоза, вы в любом случае затормозите, даже если двигатель заглохнет. И в какой режим включена коробка, не имеет значения. В любом случае автобус должен был остановиться», – считает Тимохов.

По словам специалиста, чтобы в автобусе произошел отказ тормозов, у него должны были быть серьезные неполадки, причем не связанные с тормозной системой. Как объяснил Тимохов, пневматическая система, которая используется на большегрузах, при поломке не даст машине продолжить движение.

«Это все надо обрезать, чтобы транспортное средство не управлялось педалью тормоза. Там еще есть так называемый стояночный, или парковочный, тормоз. И даже если, например, повредилась тормозная пневмосистема, которая установлена на автобусах и на всех больших тяжелых машинах, если из нее уходит воздух, есть неполадка, порвались шланги, разгерметизировалась система, то как раз механически, независимо от водителя, автобус остановится», – заключил собеседник «Звезды».

ДТП, жертвами которого стали четыре человека, произошло около метро «Славянский бульвар» в понедельник, 25 декабря.

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