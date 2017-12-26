Мужчина выгуливал льва в центре Махачкалы

Правоохранители разыскивают мужчину, который выгуливал льва на поводке без намордника в Махачкале. Об этом сообщили в управлении МВД по Дагестану.

Об инциденте сообщили очевидцы, которые разместили в социальных сетях фотографии с хищником. Они призвали вернуть льва в естественную среду обитания.

«На улицах Махачкалы. Дагестанцы считают, что львы – это модно», – говорится в комментарии под фотографией пользователя golos.dagestana.

Напомним, в декабре Госдума приняла закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Максимальный срок теперь составляет пять лет. В случае публикации в Сети фотографий или видеозаписей с издевательствами над животными их будут считать отягчающими обстоятельствами.