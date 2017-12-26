США создают потенциальные военные конфликты для сдерживания Китая и России – эксперт

Президент США Дональд Трамп представил новую Стратегию национальной безопасности государства, в которой говорится о возвращении «соперничества великих держав». Главными вызовами для Вашингтона в доктрине признаются Россия и Китай. С точки зрения американских политиков, эти две страны якобы пытаются «пересмотреть мировой порядок».

По мнению ряда политологов, в США опасаются, что союз России и Китая может положить конец гегемонии Штатов и однополярному миру.

Как полагает эксперт РИСИ Сергей Ермаков, для того чтобы разрушить дружественные отношения Москвы и Пекина, Вашингтон будет создавать очаги напряженности, которые отвлекали бы два государства от сближения.

«Если при Бараке Обаме ставка делалась на так называемые подрывные акции, то есть вбить клин между Пекином и Москвой, то сейчас другой принцип – другое прочтение известного латинского выражения "Хочешь мира – готовься к войне". США предлагают новую интерпретацию: "Хочешь мира – готовь войну", что американцы и делают. То есть создавая такие очаги напряженности, потенциальные военные конфликты, с одной стороны, для Китая, с другой – для России, которые бы отвлекали и Пекин и Москву от сближения. С другой стороны, это были бы такие очаги, которые позволяли бы сдерживать Соединенным Штатам Америки и Китай, и Россию», – предположил Ермаков в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда».

Ранее в МИД РФ прокомментировали Стратегию национальной безопасности США, представленную Дональдом Трампом. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон не хочет видеть Москву и Пекин сильными державами, так как боится утраты своего прежнего положения.

«Именно поэтому нас обвиняют в посягательстве на "мировой порядок", под чем, видимо, понимается однополярное мироустройство, замыкающееся исключительно на американские интересы и потребности», – подчеркнули в МИД.

В министерстве также отметили, что новая Стратегия лишь откровенно показала то, к чему действительно стремятся США.