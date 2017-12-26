Разъяренный слон растоптал гида в Таиланде, после того как его дернули за хвост

Разъяренный из-за китайских туристов слон растоптал гида в парке в Таиланде. По данным издания Daily Mail, гид собрал около 30 туристов в парке слонов в Чонбури. Две женщины забрались на животное, остальные туристы окружили 17-летнего слона, чтобы сфотографировать.

В какой-то момент один из них дернул животное за хвост, что привело слона в ярость. Он сбросил женщин на землю и начал нападать на туристов. Гид Юнцзе Хи попытался остановить агрессивное животное, но слон сбил его с ног и затоптал.

Поспешившие на помощь сотрудники парка схватили слона и привязали к дереву. В настоящее время правоохранители проверяют подробности случившегося.