В «Финтехе» опровергли сообщения об отстранении Visa и Mastercard из ассоциации

Платежные системы Visa и Mastercard не были исключены из ассоциации «Финтех», заявила руководитель пресс-службы ассоциации Анастасия Полонская.

Как рассказала Полонская сайту телеканала «Звезда», согласно внутренним процедурам наблюдательный совет «Финтеха» дает рекомендацию генеральному директору для заключения договора с ассоциированными членами.

«В отношении ООО "Mastercard" и ООО "Платежная система Visa" такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 года; вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в следующем году», – заявила Полонская.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что платежные системы Visa и Mastercard были исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий.

Утверждалось, что данное решение якобы было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard являются иностранными компаниями.