В Кремле назвали условия посредничества России между США и КНДР

Желание России открыть путь для деэскалации напряженности между Северной Кореей и Соединенными Штатами очевидно, однако Москва может стать посредником между Вашингтоном и Пхеньяном только при необходимости и желании сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Понимаете, стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно – для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен такой достаточно конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы все-таки открыть путь для деэскалации напряженности», – сказал Песков.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант военного решения ситуации вокруг Северной Кореи.

Напряженная ситуация вокруг Корейского полуострова складывается, в частности, из-за испытаний баллистических ракет Пхеньяном.

При этом в КНДР заявляют, что причина развития ядерного вооружения заключается в необходимости защиты суверенитета страны и жизни граждан в условиях «шантажа со стороны американских империалистов».