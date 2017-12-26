Путин встретится с семьей погибшего в Сирии пилота Олега Пешкова

Президент России Владимир Путин встретился с семьей погибшего в Сирии в результате атаки турецкого истребителя летчика Олега Пешкова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент сегодня встретится с вдовой Героя России, который трагически погиб при исполнении воинского долга, Еленой Юрьевной Пешковой и с детьми – дочерью и сыном героя», – сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Бомбардировщик Су-24 был сбит ракетой истребителя F-16 ВВС Турции 24 ноября 2015 года. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате спецоперации российских и сирийских подразделений.

В ходе операции по эвакуации экипажа бомбардировщика был также потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник Александр Позынич.