Армия США озадачилась созданием «суперсолдат»

Армия США в надежде создать «суперсолдат» приступила к тестированию нового экзоскелета, использующего искусственный интеллект.

Утверждается, что экзоскелет FORTIS, разработанный компанией Lockheed, при помощи искусственного интеллекта способен уменьшать затрачиваемый объем энергии, необходимый для выполнения задач, на 9%, передает The National Interest.

Новый костюм для американских военнослужащих якобы способен самостоятельно анализировать походку солдата, подстраиваясь таким образом под его индивидуальные особенности, при этом FORTIS позволяет солдатам переносить грузы весом до 180 фунтов (80 килограммов) на пять лестничных пролетов, затрачивая меньше энергии.

«Мы испытывали его в некоторых элитных подразделениях армии. Солдаты с полной выкладкой смогли бежать с большой ловкостью...» – сказал один из разработчиков костюма Кейт Максвелл.

Вместе с тем неизвестно, когда именно планируется завершить испытания нового экзоскелета и планирует ли армия США принимать его на вооружение.