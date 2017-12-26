Соседи рассказали о характере водителя автобуса, сбившего людей на западе Москвы

Соседи рассказали о характере водителя, который сбил пешеходов у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы.

По их словам, мужчина не употреблял спиртное, был спокойным и уравновешенным человеком.

«Он не употреблял спиртное. Я ничего плохого о нем сказать не могу… Никто про него плохого не скажет. Он спокойный, уравновешенный, даже голос никогда не повышал», - рассказала соседка водителя автобуса Ольга, передает RT.

В понедельник, 25 декабря, пассажирский автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Жертвами аварии стали четыре человека, среди них один ребенок, девять пешеходов были доставлены в больницу, еще двое пострадавших от госпитализации отказались.