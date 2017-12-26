В Израиле заявили, что 10 стран готовы переместить посольства в Иерусалим вслед за США

В Израиле заявили, что ведут переговоры с десятью странами, которые вслед за Вашингтоном готовы перенести свои посольства в Иерусалим. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Как заявила заместитель главы министерства иностранных дел Израиля Ципи Хотовели, страна поддерживает постоянный контакт с десятком стран, причем часть из них находится в Европе. Такими словами замглавы МИД Израиля прокомментировала новость о готовности Гватемалы перенести дипломатическую миссию в Иерусалим.

Замглавы израильской дипломатии не озвучила названия тех десяти стран, о которых вела речь. Но согласно источникам издания в дипломатических кругах страны, чиновник, скорее всего, имела ввиду Румынию, Филиппины, Гондурас и Южный Судан.

Шестого декабря глава Белого дома в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля и приказал начать подготовку переноса туда американского посольства. Заявление американского лидера вызвало широкий общественный резонанс и волнения на Ближнем Востоке.