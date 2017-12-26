Новым полпредом в СЗФО назначен Александр Беглов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова.

«Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», - сообщается в документе на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания 25 декабря 2017 года. Ранее, с мая 2012 года Беглов занимал аналогичную должность в Центральном федеральном округе. Теперь пост полпреда президента в ЦФО занимает экс-глава Воронежской области Алексей Гордеев.

Бывший полпред в СЗФО Николай Цуканов назначен указом главы государства помощником президента РФ по вопросам местного самоуправления.