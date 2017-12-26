Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пассажирский самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика на борту

Вадим Синицын
02:26 26.12.2017
Курящего на борту лайнера мужчину высадили, после чего самолет продолжил путь в Москву.
Пассажирский самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика на борту
Фото: Pixabay

Пассажирский лайнер авиакомпании «Победа», следовавший из Владикавказа в московский аэропорт Внуково, совершил внеплановую посадку в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя авиаперевозчика.

Самолет был экстренно посажен из-за курильщика на борту. По словам представителя «Победы», пассажир нарушил правила поведения в воздухе. Подробности случившегося и обстоятельства нарушения на данный момент неизвестны.

«Самолёт рейса Владикавказ — Внуково приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту воздушного судна», - сообщил источник.

После посадки в Волгограде курящего пассажира сняли с рейса. Самолет поднялся в воздух через сорок минут и продолжил путь в московский аэропорт. Как прокомментировали инцидент остальные пассажира лайнера, в материале не уточняется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Додон рассказал о двух путях развития отношений России и Молдавии
Дата26.12.2017, 03:31
Додон рассказал о двух путях развития отношений России и Молдавии
Пять новинок, поступивших в войска РФ в 2017 году
Дата25.12.2017, 10:23
Пять новинок, поступивших в войска РФ в 2017 году
Оливер Кан написал жертве теракта в Петербурге
Дата25.12.2017, 14:35
Оливер Кан написал жертве теракта в Петербурге
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Дата25.12.2017, 15:35
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Дата25.12.2017, 15:35
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Секретная бомба для генерала вермахта и сорванное покушение на Сталина: лучшие операции военной контрразведки
Дата19.12.2017, 12:11
Секретная бомба для генерала вермахта и сорванное покушение на Сталина: лучшие операции военной контрразведки
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Дата17.12.2017, 10:28
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
03:14 В стране и мире
Видео
Соседи рассказали о характере водителя автобуса, сбившего людей на западе Москвы
01:59 В стране и мире
Видео
Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «коварном украинском режиме»
23:34 В стране и мире
Названы главные русские слова 2017 года
22:18 Спорт
Мутко заявил, что готов покинуть пост главы оргкомитета ЧМ-2018
21:22 В стране и мире
Видео
Опубликован список пострадавших и погибших в аварии на западе Москвы
События дня
События дня
Автобус влетел в толпу пешеходов на западе Москвы
Отстранение России от Олимпиады-2018
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Тольятти девушку два раза подряд сбили разные автобусы Видео
В Тольятти девушку два раза подряд сбили разные автобусы
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Аллигатор спрыгнул на катер с туристами: видео Видео
Аллигатор спрыгнул на катер с туристами: видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Кличко убежден, что отношения России и Украины скоро наладятся
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео Видео
Жители захваченного в Донбассе села взбунтовались против ВСУ: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.