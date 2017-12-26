Пассажирский самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика на борту

Пассажирский лайнер авиакомпании «Победа», следовавший из Владикавказа в московский аэропорт Внуково, совершил внеплановую посадку в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя авиаперевозчика.

Самолет был экстренно посажен из-за курильщика на борту. По словам представителя «Победы», пассажир нарушил правила поведения в воздухе. Подробности случившегося и обстоятельства нарушения на данный момент неизвестны.

«Самолёт рейса Владикавказ — Внуково приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту воздушного судна», - сообщил источник.

После посадки в Волгограде курящего пассажира сняли с рейса. Самолет поднялся в воздух через сорок минут и продолжил путь в московский аэропорт. Как прокомментировали инцидент остальные пассажира лайнера, в материале не уточняется.