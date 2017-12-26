Авиасообщение с Камчаткой прервано из-за циклона

Циклон, который ударил по южным районам Камчатки в ночь на вторник, 26 декабря, нарушил авиасообщение полуострова с другими регионами.

Главный аэропорт Петропавловска-Камчатского из-за снежных переметов на взлетной полосе закрыт до 12:00 вторника по местному времени.

Сообщается, что рейсы из Москвы и Новосибирска отправлены на запасные аэродрома Хабаровска и Магадана, а самолет из Владивостока остается в воздушной гавани.

«Утром на Камчатку должны были прилететь три рейса: из Москвы, Новосибирска и Владивостока. Однако из-за снежных переметов на полосе принято решение закрыть аэропорт ориентировочно до полудня вторника по местному времени», - передает РИА Новости со ссылкой на диспетчера аэропорта «Петропавловск-Камчатский».