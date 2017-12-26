Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «коварном украинском режиме»

Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично высказался относительно оговорки президента Украины Петра Порошенко, заявившего о «коварном украинском режиме».

«Порошенко:"Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы". Оговорка, конечно, и всё же...В России так не ошибаются», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее, выступая по случаю Дня дипломатической службы, президент Украины Петр Порошенко, говоря о так называемой «российской агрессии», допустил оговорку, заявив, что «никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы».

Видео выступления украинский лидер выложил на своей странице в Facebook, пользователи Сети успели высмеять фразу Порошенко.