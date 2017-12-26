«Яндекс» будет блокировать раздражающую рекламу

Компания «Яндекс» намерена в феврале этого года начать блокировку рекламы, которая вызывает раздражение у пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В понятие «раздражающая реклама» в компании включают наиболее агрессивные форматы рекламных объявлений, в том числе огромные всплывающие баннеры, ролики со звуком, которые включаются без спроса пользователя, и несколько других. Все это сильно подрывает доверие российских обитателей Сети к рекламе в целом, уверены в «Яндексе».

«Приблизительно треть пользователей интернета в России используют блокировщики рекламы, ещё 13% хотят их установить. Желание видеть меньше рекламы понятно, но блокировщики решают проблему слишком бескомпромиссно», - говорится в сообщении компании.

В результате падения доверия и последующей установки блокировщика пользователи не только избавляются от раздражающей рекламы, но и лишают себя объявлений, которые могут полезны – например, сообщений об акциях, скидках и спецпредложениях. Автоматически блокировать наиболее раздражающую рекламу в своей рекламной сети «Яндекс» начнет с первой недели февраля 2018 года.