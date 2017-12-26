«Русские хакеры взломали Рождество»: RT снял праздничный ролик о Санте и Деде Морозе

Телеканал Russia Today опубликовал шуточный видеоролик, с участием Санта-Клауса, Деда Мороза и американского мальчика, ожидающего Рождества. Видео доступно на официальном аккаунте телеканала в YouTube.

Действие ролика происходит «где-то в США». Согласно сюжету, в канун Рождества американский мальчик просыпается и идет искать подарки под елкой. Его действия сопровождает традиционная рождественская музыка.

Однако под елкой мальчика ожидает сюрприз – вместо американского Санта-Клауса его встречает русский Дед Мороз. Сам же Санта-Клаус находится неподалеку связанный и с кляпом во рту. В этот момент на экране появляется надпись «Мы взломали Рождество. Русские хакеры».

Дед Мороз поздравляет мальчика с Новым Годом вместо Рождества и просит прочитать стихотворение. В конце шуточного ролика ребенок с сильным акцентом пытается по-русски зачитать известное стихотворение «О Родине», которое начинается со слов «Я узнал, что у меня есть огромная семья».

Ролик вызвал одобрение в Сети, за короткое время его посмотрели более двухсот тысяч раз. По мнению пользователей, в работе качественно и с должной иронией обыгран тот образ России, который Запад создал сам для себя.