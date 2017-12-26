Три дня просрочки платежа «Газпрому» за газ обошлись Украине в $1,8 миллионов

«Нафтогаз Украины» не выплатил компании «Газпром» 2 миллиарда долларов, штраф за три дня просрочки составляет 1,8 миллионов долларов. Об этом сообщил зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев.

Он напомнил, что каждый день просрочки обходится «Нафтогазу» в 600 тысяч долларов.

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа. Просрочка идет, за три дня уже $1,8 млн накопилось», - сказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Стокгольмский арбитраж вынес в пятницу решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», касающегося контракта на поставку российского газа на Украину. В частности, украинская компания должна выплатить штраф 2 миллиарда долларов за поставленный газ.