Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера

Пользователи приложения для обмена сообщениями Telegram жалуются на второй сбой в работе мессенджера за неделю. Информация о проблемах в работе популярного приложения зафиксирована на странице сервиса Downdetector.

По данным сервиса, который отслеживает стабильность работы популярных в Сети ресурсов и приложений, с проблемами столкнулись пользователи Telegram в Петербурге, Москве, Воронеже и Самаре. Наибольшее количество отчетов о проблеме поступило в районе 16 часов дня и ближе к полуночи. Эту информацию подтвердили российские пользователи в социальных сетях.

Кроме того, сбой в работе популярного мессенджера зафиксирован в ряде других государств, в том числе в Италии, Германии, Голландии, Франции, Великобритании, Малайзии, Японии, Пакистане и Украине. Проблемы испытали и пользователи Telegram из нескольких штатов США.

Предыдущий сбой Telegram произошел 18 декабря. Тогда пользователи в разных города мира также жаловались на задержку в отправке сообщений. Создатель мессенджера Павел Дуров объяснил сбой значительным ростом трафика в приложении.