Три человека погибли в ДТП под Оренбургом

Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика в Оренбургской области. Об этом сообщил сайту «Звезды» в УМВД по региону.

Авария произошла на 218-м километре автодороги Оренбург – Орск. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В результате инцидента погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Они скончались до приезда врачей. О состоянии водителя грузовика не сообщается. Выясняются обстоятельства ДТП.