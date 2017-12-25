Умерла актриса Хезер Мензес, сыгравшая в фильме «Звуки музыки»

Актриса Хезер Мензес, сыгравшая одну из ролей в оскароносном фильме «Звуки музыки», ушла из жизни в возрасте 68 лет.

Артистка умерла в канадском городе Франкфорт, провинция Онтария, в окружении близких, пишет Variety. Как рассказал ее сын Райан Ерич, врачи диагностировали у Мензес рак.

Фильм-мьюзикл «Звуки музыки» вышел в 1965 году. В главные ролях снялись Джули Эндрюс и Кристофер Пламмер, а Мензес-Урих сыграла роль Луизы.