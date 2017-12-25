Названы главные русские слова 2017 года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил десять главных слов, которые вошли в лексикон россиян в 2017 году или стали особенно в нем популярны. Об этом сообщается на сайте «Год литературы 2017».

По мнению специалистов центра, в число которых входят филологи, писатели, журналисты и культурологи, самым главным русским словом в уходящем году стало слово «реновация». На втором месте расположился «биткоин» (название самой популярной криптовалюты – прим. ред.), на третьем – «хайп» (слово из сленга рэп-батлов, означающее славу, популярность и обсуждение вокруг того или иного человека либо события – прим. ред.).

Кроме того, в список из десяти главных слов попали «допинг», «криптовалюта», «баттл», «безвиз», «токсичный» и «харассмент». Специалисты также выбрали список самых значимых авторских неологизмов, в котором первое и второе место разделили «домогант» и «гоп-политика», а на третьем месте оказалось слово «зломенитый».