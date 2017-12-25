В Putin Team выбрали фирменную символику движения

В общественном движении Putin Team выбрали фирменную символику, сообщение об этом появилось на официальном сайте организации. В выборе символики приняли участие десятки тысяч человек.

Голосование завершилось в ночь на 25 декабря. В результате в финал вышло три разработки фирменного стиля движения, созданные Сергеем Алферовым, Николаем Леваноым и Валерием Хорохординым. Все три работы будут использоваться для нанесения на экипировку и сувенирную продукцию.

Свое предпочтение тем или иным конкурсным работам также отдали эксперты в области дизайна. Они также отметили в числе лучших фирменные стили, созданные Алферовым, Левановым и Хорохординым, а также выделили работы Александра Юрчука и дизайнера по имени Johan Getrightov.

Хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team в ноябре этого года. Овечкин подчеркнул, что всегда поддерживал Путина, и добавил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих президента в одну команду, чтобы продемонстрировать «всем сильную и сплоченную Россию».