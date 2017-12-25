Водитель Range Rover напал с ножом на шофера автобуса с детьми в Петербурге

Полиция устанавливает местонахождение водителя автомобиля, раневшего ножом водителя автобуса в Санкт-Петербурге.

Как сообщает сайт «Фонтанка.ру» водитель автомобиля Range Rover в ходе конфликта ударил ножом шофера автобуса и скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция устанавливает местонахождение водителя иномарки и принимает меры для его задержания.

«Также водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии», – сказал собеседник агентства.

По информации местных СМИ, мужчина напал с ножом на водителя автобуса на Октябрьской набережной на глазах у детей. После инцидента маленьких пассажиров доставили в администрацию Невского района, принимается решение о том, как их развезти по домам.