В Уфе учительница родила прямо в школе и спрятала младенца в сумке

В Уфе учительница родила в школе и спрятала младенца в сумку, новорожденный не выжил.

Как сообщает сайт Ufa1.ru, cкорая доставила женщину с сильным кровотечением в лечебное учреждение. Там женщина рассказала о произошедшем. Младенца в ее сумке обнаружили медики.

В настоящее время следователи выясняют детали инцидента. Женщина заявила, что ребенок уже родился мертвым.

Роженица находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.