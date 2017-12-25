В Москве за ночь проверят все автобусы после ДТП с жертвами на Славянском бульваре

Департамент транспорта столицы после аварии с автобусом у станции метро «Славянский бульвар» в Москве по поручению мэра города Сергея Собянина будет проводить внеплановые проверки автопарков частных перевозчиков.

Об этом сказано на официальной странице ведомства в социальной сети в Twitter.

«До 5:00 завтрашнего дня будет дополнительно проверено техническое состояние всех автобусов Москвы на внутригородских маршрутах, несмотря на то, что ДТП произошло с подмосковным перевозчиком», – сказано на странице департамента транспорта Москвы.

Дорожно-транспортное происшествие с участие пассажирского автобуса случилось сегодня, 25 декабря, в 14:46 по московскому времени на Кутузовском проспекте. Автобус въехал в пешеходный переход, в результате инцидента, по разным данным, погибли от четырех до пяти человек.

В полиции рассматривают две версии причин случившегося: водитель транспортного средства не справился с управлением и неисправность автобуса.