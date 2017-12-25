Опубликован список пострадавших и погибших в аварии на западе Москвы

Власти столицы опубликовали список пострадавших и погибших в результате аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар».

Список размещен на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что жертвами ДТП стали четыре человека, троих из них уже удалось опознать.

В лечебных заведениях сейчас находятся девять человек, еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что среди четырех погибших в результате крупной аварии с автобусом — один ребенок.

Напомним, 25 декабря рейсовый автобус въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» в столице.