Опубликован список пострадавших и погибших в аварии на западе Москвы
Жертвами страшного ДТП стали четыре человека, троих из них уже удалось опознать.
Фото: martin_camera / Twitter
Власти столицы опубликовали список пострадавших и погибших в результате аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар».
Список размещен на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что жертвами ДТП стали четыре человека, троих из них уже удалось опознать.
В лечебных заведениях сейчас находятся девять человек, еще двое пострадавших от госпитализации отказались.
Ранее сообщалось, что среди четырех погибших в результате крупной аварии с автобусом — один ребенок.
Напомним, 25 декабря рейсовый автобус въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» в столице.