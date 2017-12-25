Президент России выступил за продление амнистии капитала

Президент России Владимир Путин выступил за продление амнистии капитала, а также он выступил с предложением освободить представителей бизнеса, которые закрывают фирмы за рубежом и переводящих их в Россию, от выплаты 13%-ого налога.

На встрече с депутатами российский лидер озвучил еще несколько предложений, которые способны поддержать российский бизнес.

«Первое – продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», – заявил президент России, сообщает РИА Новости.

«Второе – освободить представителей бизнеса, которые закрывают его (свой бизнес – прим. ред.) заграницей и переводят в Российскую Федерацию, от выплаты 13%-го налога», – добавил Путин.

По словам главы государства, это будет дополнительным стимулом для перевода капиталов в РФ.