Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом, если это будет необходимо

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация продолжит борьбу с терроризмом, в том числе в Сирии, если это будет нужно.

«Широкого применения Вооруженных Сил России в Сирии не требуется, хотя два пункта базирования у нас есть и мы, конечно, борьбу с терроризмом, в том числе и на территории Сирии, продолжим, если это потребуется, будем точечно там работать», – заявил российский президент на встрече с Федеральным Собранием, сообщает РИА Новости.

Напомним, 11 декабря Путин отдал приказ о выводе части российской группировки с территории Сирии. Президент также заявил, что за два с небольшим года Вооруженные Силы России вместе с армией Сирии разгромили наиболее боеспособную группировку боевиков.

Также Путин заявил, что если террористы снова поднимут голову, то «мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», – сказал он, выступая перед военнослужащими на российской базе в сирийской Латакии.