В «Газпроме» прокомментировали решение суда по иску «Нафтогаза»

Суд Стокгольма удовлетворил в основных положениях иск «Газпрома» к «Нафтогазу», заявил в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель правления российской компании Александр Медведев.

«А то, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза — все божья роса», – сказал заместитель правления «Газпрома».

Медведев добавил, что полное удовлетворение судом требований российской компании привело бы к банкротству не только «Нафтогаза», но и всей Украины.

Пока «Газпром» не получил выплаты за поставленный газ, которые взыскал суд. За трое суток просрочки украинская компания должна «Газпрому» около $2 млн.

Две компании судятся в Стокгольмском арбитражном суде с лета 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из Российской Федерации на Украину и транзит топлива через страну с 2009 года. В прошлую пятницу по этому спору судом было вынесено окончательное решение.

«Нафтогаз» обязан выплатить российской компании за поставленный газ $2 млрд. Также суд снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров сырья, но оставил условие «бери или плати» для 80% от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров. По сообщению «Газпрома», совершать закупки газа в таких объемах Украина обязана начиная со следующего года.