Минобороны купит 18 построенных на Урале самолетов L-410
Самолеты будут использоваться в том числе для нужд армейского спецназа.
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Министерство обороны России планирует купить на Уральском заводе гражданской авиации 18 самолетов L-410, заявил заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.
«Мы имеем твердый контракт на 18 самолетов. Он нас интересует для использования в сложных метеоусловиях, для посадки на воду, на снег. Предусмотрели модификацию поплавковую и лыжную, для того чтобы можно было использовать в интересах в том числе сил специальных операций», - сказал Борисов.
Самолет Let L-410 Turbolet строился на чешском заводе Let. В 2013 году 49% акций предприятия были приобретены ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». Позже о переносе производства в Екатеринбург заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.