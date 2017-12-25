Минобороны купит 18 построенных на Урале самолетов L-410

Министерство обороны России планирует купить на Уральском заводе гражданской авиации 18 самолетов L-410, заявил заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.

«Мы имеем твердый контракт на 18 самолетов. Он нас интересует для использования в сложных метеоусловиях, для посадки на воду, на снег. Предусмотрели модификацию поплавковую и лыжную, для того чтобы можно было использовать в интересах в том числе сил специальных операций», - сказал Борисов.