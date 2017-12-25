В аварии с рейсовым автобусом на западе Москвы погибло четыре человека
На Славянском бульваре автобус въехал в подземный уличный переход.
Фото: FineFun / Вконтакте
Видео: Роман Савенков/ ВКонтакте
На западе Москвы рейсовый автобус въехал в подземный переход. В результате ДТП четыре человека погибли.
Как рассказали в ГИБДД по столице сайту телеканала «Звезда», происшествие случилось на Славянском бульваре.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства аварии. В столичном ГИБДД добавили, что данные о ДТП уточняются.