В аварии с рейсовым автобусом на западе Москвы погибло четыре человека

На западе Москвы рейсовый автобус въехал в подземный переход. В результате ДТП четыре человека погибли.

Как рассказали в ГИБДД по столице сайту телеканала «Звезда», происшествие случилось на Славянском бульваре.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства аварии. В столичном ГИБДД добавили, что данные о ДТП уточняются.