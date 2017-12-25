Рейсовый автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве

Рейсовый автобус въехал в подземный переход с людьми на Славянском бульваре на западе Москвы. Об этом сообщили «Звезде» в столичном управлении ГИБДД.

Фотографии с места происшествия публикуют в социальных сетях очевидцы ДТП.

Как уточнили «Звезде» в правоохранительных органах столицы, по предварительным данным, погибли четыре человека. Число пострадавших устанавливается.

Причины ДТП пока не называются.