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В Харькове подорвали машину экс-главы управления нацполиции

Александра Арсентьева
14:53 25.12.2017
В автомобиль экс-главы управления нацполиции Николая Черемухина неизвестные заложили четыре гранаты.
В Харькове подорвали машину экс-главы управления нацполиции
Фото: newsroom.kh.ua

Утром 25 декабря в Харькове был подорван автомобиль экс-начальника управления нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина.

По информации портала News room, взрыв прогремел во дворе дома экс-начальника управления нацполиции в Харьковской области, где была припаркована машина. В результате этого происшествия никто не пострадал.

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Сообщается, что хлопок был слышан в 7:30 во дворе домов по улице Культуры. Под автомобилем также нашли еще три неразорвавшиеся гранаты.

По информации источника портала, скорее всего, заложили четыре гранаты, которые должны были взорваться при движении машины, но одна взорвалась раньше времени. 

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