Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Воронежской области Алексея Гордеева. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию», — сказано в сообщении.

Алексей Гордеев возглавлял регион с марта 2009 года. Отмечается, что Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Указ вступил в силу со дня подписания.

Временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области назначен Александр Гусев.