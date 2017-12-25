Кадры пролета сирийского МиГ-29 на сверхнизкой высоте появились в Сети

В Сети опубликовано видео пролета истребителя МиГ-29 сирийских ВВС над военнослужащими армии САР. Ролик опубликован на сайте сирийского медиацентра Muraselon.

Всего на вооружении армии Сирии стоит около 30 истребителей МиГ-29 по состоянию на 2017 год.

ВКС РФ в операции против террористов применяли модификацию истребителя МиГ-29СМТ, которая отличается от базовой модели в том числе увеличенным запасом топлива.

Один из баков находится в наплыве фюзеляжа сразу за кабиной пилота.