Кадры пролета сирийского МиГ-29 на сверхнизкой высоте появились в Сети
Пилот истребителя сирийских ВВС поприветствовал военнослужащих армии САР, совершив пролет в нескольких метрах над землей.
Фото: Muraselon
Видео: Muraselon Tube / youtube
В Сети опубликовано видео пролета истребителя МиГ-29 сирийских ВВС над военнослужащими армии САР. Ролик опубликован на сайте сирийского медиацентра Muraselon.
Всего на вооружении армии Сирии стоит около 30 истребителей МиГ-29 по состоянию на 2017 год.
ВКС РФ в операции против террористов применяли модификацию истребителя МиГ-29СМТ, которая отличается от базовой модели в том числе увеличенным запасом топлива.
Один из баков находится в наплыве фюзеляжа сразу за кабиной пилота.