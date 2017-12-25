Пьяная мать с двумя детьми перевернулась на внедорожнике в Красноярске

В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения с двумя детьми перевернулась на внедорожнике. После случившегося женщина с детьми сбежала с места происшествия. Об этом сообщает Tvk6.ru.

По данным ГИБДД по Красноярскому краю, ночью 25 декабря в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Калинина водитель, управляя Toyota Prado, не справилась с управлением, наехала на бордюр, в результате чего машина перевернулась и загорелась. В машине ехали две женщины и двое детей. После аварии женщины с детьми скрылись с места преступления. Полицейские приехали домой к водителю.

Как выяснилось, в момент аварии дети находились в машине без специальных удерживающих устройств, а 29-летняя водитель машины была пьяна. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась пассажирка и ее восьмилетняя дочь. Водитель и полуторагодовалая девочка не пострадали. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.