В Кремле обеспокоены дискуссией о новых санкциях США против России

Сегодняшние российско-американские отношения в Кремле не характеризуют как «холодную войну». Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя недавние слова главы Сбербанка Германа Грефа о том, что новые санкции США против РФ могут иметь крайне негативные последствия.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не использовал бы понятие «холодная война», хоть ужесточение антироссийских санкций действительно могло бы стать непосильным риском для отношений между Москвой и Вашингтоном.

В интервью изданию The Financial Times Греф заявил, что холодная война может оказаться «детской забавной» в сравнении с новыми санкциями, которые могут ввести США в начале будущего года. Глава Сбербанка порекомендовал Вашингтону отказаться от введения очередных мер против РФ, поскольку такой шаг, по его мнению, способен спровоцировать новое противостояние.