Россия попросила Францию отпустить Керимова под гарантии

Россия попросила Францию дать возможность задержанному там сенатору Сулейману Керимову вернуться в страну под российские гарантии его явки в суд в случае необходимости. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, с просьбой оказать содействие в Совфед обратился президиум парламента Дагестана, чтобы Керимов мог вернуться к работе в качестве представителя законодательного органа власти от республики.

«Это дало нам право обратиться во Францию, с тем чтобы они разрешили господину Керимову вернуться в Россию, чтобы он мог продолжать исполнять свои обязанности сенатора при гарантиях, что господин Керимов будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия», - цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Отмечается, что в данный момент Москва ждет ответ от Парижа на свой запрос по поводу Керимова.

Керимов был задержан в Ницце 21 ноября, во Франции он обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.