США закупают «вражеские» советские самолеты для тренировок своих пилотов

Военно-воздушные силы США используют во время тренировок самолеты, произведенные в СССР, при этом все больше компаний-подрядчиков закупают советские самолеты с тем, чтобы в дальнейшем передать их военным.

«Компании начали подтягиваться, поскольку ВВС США продолжают попытку получения достаточного количества самолетов потенциального врага для подготовки своих пилотов», - говорится в статье The National Interest.

В качестве примера издание приводит компанию Air USA, которой удалось приобрести два истребителя МиГ-29УБ, которые были «импортированы непосредственно из страны бывшего Советского Союза, а все самолеты имеют аутентичное оснащение».

Еще одна американская компания Draken International утверждает, что обладает полным спектром товаров, включая сверхзвуковые истребители МиГ-21, а компания Pride Aircraft хвастается наличием советских самолетов Су-27.

Между тем издание не уточняет, каким именно образом американским компаниям удалось приобрести советские МиГ, однако в случае с Су-27 утверждается, что они были приобретены на Украине.

Так, по словам бывшего пилота ВВС США Гарри Гэллопа, он лично участвовал в закупке двух Су-27 на Украине.

Напомним, в декабре 2016 года СМИ сообщили, что российские Су-27 и американские F-16 ведут учебные воздушные бои в небе над Невадой, а позже были опубликованы фото тренировок. Тогда блогеры утверждали, что Су-27 могли попасть в США через Украину и Великобританию.