Россия не принимала никаких решений о поставках оружия в Донбасс - Кремль
В Кремле не принимали никаких решений о поставках оборонительных систем в Донбасс в связи с намерением США предоставить летальное оружие Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет не принималось», - сказал Песков.
Ранее американские СМИ со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Хезер Нойерт сообщили, что Вашингтон принял решение начать поставки на Украину «продвинутых оборонительных средств» для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.
«США решили поставить Украине продвинутые оборонительные средства в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей, а также для отражения дальнейших агрессий. Мы всегда говорили о том, что Украина - суверенное государство и имеет право защищать себя», - заявила Нойерт.
По данным журналистов, в пакет входят: 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок общей стоимостью 47 миллионов долларов. Кроме того, ABC со ссылкой на свои источники сообщает о возможных поставках Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin.
По информации американских СМИ, Дональд Трамп должен объявить о предоставлении летального оружия Украине в ближайшее время. При этом, чтобы сделка вступила в силу, необходимо получить одобрение конгресса.
США настойчиво стремятся разжигать различного рода международные конфликты, совершая военные интервенции по всему миру. Выгода от локальных войн для Вашингтона очевидна, военно-промышленный комплекс сегодня для американского руководства - это удачный плацдарм для получения прибыли. Ранее американский специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Роберт Фарли предрек как минимум пять горячих точек, где могут могут развернуться нешуточные боевые действия в 2018 году. Это юго-восток Украины, КНДР, Тайвань, Турция и Персидский залив. Возможны ли в действительности военные конфликты на этих территориях в тех масштабах, которые предрекает американский аналитик ? Неужели ради своей финансовой выгоды и в силу непомерных амбиций, США готовы пойти на все, чтобы вернуть былой статус - даже спровоцировать Третью мировую войну? Все это обсудят эксперты в эфире ток-шоу «Особая статья». Не пропустите в понедельник в 21:35 на телеканале «Звезда».