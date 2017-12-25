Россия не принимала никаких решений о поставках оружия в Донбасс - Кремль

В Кремле не принимали никаких решений о поставках оборонительных систем в Донбасс в связи с намерением США предоставить летальное оружие Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось», - сказал Песков.

Ранее американские СМИ со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Хезер Нойерт сообщили, что Вашингтон принял решение начать поставки на Украину «продвинутых оборонительных средств» для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

«США решили поставить Украине продвинутые оборонительные средства в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей, а также для отражения дальнейших агрессий. Мы всегда говорили о том, что Украина - суверенное государство и имеет право защищать себя», - заявила Нойерт.

По данным журналистов, в пакет входят: 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок общей стоимостью 47 миллионов долларов. Кроме того, ABC со ссылкой на свои источники сообщает о возможных поставках Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По информации американских СМИ, Дональд Трамп должен объявить о предоставлении летального оружия Украине в ближайшее время. При этом, чтобы сделка вступила в силу, необходимо получить одобрение конгресса.