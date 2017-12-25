В Кремле отреагировали на блокировку страницы Кадырова в соцсетях
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подобные действия вызывают озабоченность, но ответная реакция не обсуждается.
Фото: Рамзан Кадыров / Вконтакте
В Кремле отреагировали на блокировку страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подобные действия вызывают озабоченность, но ответная реакция не обсуждается.
«Блокировка аккаунтов Кадырова в соцсетях не добавляет реноме этим социальным медиа», - отметил Песков.
23 декабря страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы. По словам Кадырова, он обратился в службы поддержки, однако ответа не дождался. После этого в Чечне запустили в эксплуатацию новую соцсеть Mylistory.