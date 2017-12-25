Андрей ищет семью

В окружении новогоднего антуража это напоминает настоящую семейную идиллию. Широко улыбающийся подросток листает фотоальбом и окунается в приятные воспоминания. Полуобняв его, на диване сидит взрослая женщина, которую со стороны можно было бы принять за его тетю. Она с неподдельным интересом спрашивает ребенка о том, кто изображен на фотографиях, и внимательно его выслушивает.

- А это где ты?

- А это я на Колпачном!

- Это вы готовите что-то?

- Да! Из шоколада!

Колпачный - это прежний адрес Андрея. Сейчас он живет в новом, напоминающем средневековую башню всех цветов радуги, здании на Третьем кольце. Андрею - семнадцать, и большую часть жизни он провел, скитаясь по детским домам и приютам. Всего лишь в месячном возрасте его поместили в дом ребенка: мать Андрея написала заявление об отказе от родительских прав. С тех пор никто из родных его не навещал. Вскоре мамы мальчика не стало.

В 4 года над ребенком оформили опеку. Это время он вспоминает как самое счастливое в своей жизни.

- Что помнишь из детства? Какое самое яркое воспоминание?

- Когда я попал в первую приемную семью, где я жил до 8 лет. Меня там любили как собственного сына. Меня баловали подарками, ни в чем не отказывали.

- А какой для тебя самый ценный подарок?

- Железная дорога. Когда был маленький, я мечтал о ней и мне на Новый год подарили большую коробку с железной дорогой. Тогда я не верил в существование Деда Мороза. Прошло несколько лет - я поверил!.. А потом опять перестал.

Тот страшный день, оборвавший семейное счастье, у него до сих пор стоит перед глазами. Андрей был один дома, проснулся от грохота. Это папа упал с лестницы. «Я испугался, взял телефон, сразу маме позвонил. Она через два часа приехала, вызвала скорую. Вместе с папой поехала в больницу. Со мной остался их сын». В результате инсульта у приемного отца Андрея парализовало правую половину тела. Он полностью потерял речь. Его супруга - приемная мать Андрея, пожилая женщина - сдавала на глазах, часто болела. Тащить на себе в одиночку хозяйство, ухаживать за обездвиженным мужем и воспитывать ребенка она оказалась не в силах. Андрея снова поместили в детский дом.

Даже во взрослом возрасте он снова и снова в своей памяти проигрывает ту ситуацию. До мелочей помнит расположение предметов. Психолог Инна Кирилина (та самая «тётя»), работающая с мальчиком, рассказывает: «Прошло, наверное, месяца четыре, прежде чем он рассказал о тех чувствах, которые были у него, когда он жил в этой семье. Причем это происходило не словами. Он вдруг в маленькой комнате телом, движением стал показывать: «А вот здесь был стол!» И в пространстве этого помещения, где мы с ним находились, он показал, где был стол, лестница, где стоял телевизор. То есть воспоминания были изначально телесные. Но внутри были те теплые чувства, которые он проживал, находясь в этой семье».

Надежда вновь почувствовать тепло и заботу близких появилась, когда Андрею почти исполнилось 10. Опеку над ним оформила другая семья. Иначе как с ужасом про отношения с новыми домочадцами он и не вспоминает: “Мама эта, Марина ее зовут, нашла меня на каком-то сайте. Вначале оформила так называемый гостевой режим - она мне понравилась, а потом взяла к себе жить: я дал согласие. Прошел месяц, и она начала издеваться».

- А в чем конкретно это выражалось?

- Била, там, неадекватно ко мне относилась. Оскорбляла.

По словам Андрея, однажды он стал невольным свидетелем разговора Марины со своим отцом. «Она сказала: «Я не могу его отдать (прим. ред. - обратно в детский дом), потому что мне нужны деньги. Поэтому она держала».

- Что ты испытал в этот момент?

- Я в шоке был! Не знал, что делать. И уснул.

Через несколько лет приемная мать Андрея приняла решение вернуть его обратно. Холодность, жесткие методы воспитания и, наконец - повторный отказ от ребенка надолго вселили в нем неуверенность в себе и заставили испытать весь комплекс противоречивых чувств. Рассказывает психолог Инна: «Это тяжелейшая потеря! Потом это чувство вины, что это я несу ответственность за ту ситуацию, которая сложилась. Безусловно, страх, что надо прийти в незнакомое место, страх одиночества и, я думаю, что злость. Что со мной это случилось, злость на родителей, которые привели и оставили в учреждении. Стыд, потому что от меня отказались».

«Чаще всего от детей, - объясняет воспитатель Андрея Лариса, - отказываются в результате неоправданных ожиданий их усыновителей. Очень многие родители делают ошибку, когда берут приемных детей, в том, что они ассоциируют свои проблемы с проблемами ребенка. У взрослых могут быть одни проблемы, у ребенка - совсем другие. Распространенное заблуждение - желание родителей интеллект ребенка и его психоэмоциональную сферу дотянуть до своей. У каждого свое мировосприятие, и если родители это не понимают, начинаются какие-то трения. Может быть, на этой почве неприятие какое-то происходит, недопонимание. Из маленьких конфликтов рождаются большие. Это банально!».

Другими словами, не стоит предъявлять к ребенку из детского дома завышенных требований: ждать, что он будет хорошо учиться или примерно себя вести. «Он иногда даже говорит о том, что ему несколько некомфортно, потому что есть дети, которые младше его по возрасту, но успевают лучше, и он отчасти им завидует», - делится переживаниями Андрея его психолог Инна.

С плохим поведением ребенка рано или поздно сталкивается большинство приемных родителей, и тут главное понимать - это, наоборот, хороший сигнал. Психолог Инна: «Ребенок должен доверять тем людям, которые рядом с ним. Мы всегда говорим нашим приемным родителям, что если ребенок себя начал плохо вести - это большое достижение! Ребенок вам доверяет! Только тому, кому я доверяю, я могу рассказать о том, что со мной произошло».

Кроме того на успехи ребенка в школе прямым образом влияет моральная обстановка у него дома. Андрей сменил 6 учебных заведений. «Безусловно, это тоже отражается на учебе ребенка, на его мировосприятии. Он сразу же отстает по программе, приходится потом догонять», - добавляет Инна.

В свои 17 лет Андрей учится в 9-м классе православной школы, где действуют весьма строгие законы: внутри учебного заведения нельзя пользоваться мобильными телефонами. «Можно сказать, что я прямо там один человек, а здесь (прим. ред. - в Центре содействия семейному устройству) - другой. Здесь я отдыхаю, а там веду себя неестественно. Потому что это дом, здесь тебя всегда поймут!».

Сегодня Андрей вместе с двумя другими детьми, оставшимися без попечения родителей живет в так называемом Центре содействия семейному устройству, в задачи которого входит поиск приемной семьи и сопровождение людей, решившихся усыновить ребенка, в кризисных ситуациях. О детском доме тут практически ничего не напоминает. Спальни на 2-3 человек, собственная кухня, уютная гостиная, где вечером можно собраться и вместе с воспитателем посмотреть телевизор. Большая коллекция книг, фильмов, музыки. Сейчас тут вовсю готовятся к Новому году. Украшают помещения, вешают гирлянды и елочные игрушки. Тут царит почти семейная атмосфера.

Спрашиваем у Андрея, что он любит читать. Отвечает, в основном, предпочитает просмотр ужастиков. Он любитель пощекотать себе нервы. Достаем с полки одну из книг, по подготовке к ОГЭ (прим. ред. - основной государственный экзамен, который сдают в 9 классе).

- А по какому предмету?

- Это русский язык, 2016 год. Демо-версия.

- Ты к русскому не очень?

- (показывает жестом, что средне) Ну… Нет. У меня три по нему. Это хорошо для меня!

У Андрея в классе много друзей. В свободное от учебы время подросток общается с ними в Интернете. «Чаще говорим о школе, о его отношениях с одноклассниками», - добавляет психолог Инна. «Он активный пользователь социальных сетей. Даже создавал группу в одной из них. И ему было очень важно, чтобы в эту группу пришли его одноклассники. То есть для него это было достаточно высокий такой социальный статус».

На вопрос о любимых предметах Андрей отвечает с улыбкой: «Вы уже, наверное, догадались: информатика и физкультура». Во время съемок Андрею не терпится пойти во двор, погонять с физруком шайбу.

У Андрея есть сестра и брат, но встречаться с ними подросток пока не готов. Слишком много переживал разлук. При этом он по-прежнему смотрит на мир широко открытыми глазами. Легко идет на контакт и готов часами говорить о собственных мыслях и переживаниях.

- А как ты считаешь, есть место чуду в жизни?

- Есть.

- А что для тебя чудо значит?

- Найти себя в жизни, устроиться на работу и создать семью.

Слова поддержки и утешения нужны Андрею в первую очередь. Для того, чтобы крепко встать на ноги во взрослой жизни, ему нужно снова и снова возвращаться к воспоминаниям детства - моменту, ставшему переломным. Готовность слушать и сопереживать - вот что требуется от потенциальных приемных родителей Андрея.

Получить дополнительную информацию от специалистов и познакомиться с Андреем можно по номеру 8-800-250-51-69. Организация работает по будням, с 10 до 18 часов.

Параллельно Фондом «Абсолют. Общество» ведется сбор средств на программу комплексного сопровождения приемной семьи. Нужна помощь конкретных специалистов: логопедов, дефектологов и многих других. Необходимая сумма 500 тысяч рублей. Перевести средства можно, отправив СМС на короткий номер 1616 с суммой пожертвования цифрами. Количество SMS с одного телефона не ограничено. Если оператор попросит подтвердить платеж, пожалуйста, сделайте это.

Другие способы помощи вы найдете на сайте БФ «Абсолют.Общество» https://absolute-charity.com

Получить всю необходимую информацию о детях, нуждающихся в устройстве в семью, можно на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы https://www.dszn.ru, или интернет-портале регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, города Москвы https://www.usynovi-moskva.ru