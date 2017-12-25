Барабанщик группы The Beatles станет рыцарем

Барабанщик всемирно известной группы The Beatles Ринго Старр получит титул рыцаря Британской империи, сообщает The Sun. По данным издания, письмо из Букингемского дворца пришло Старру несколько недель назад.

Отмечается, что музыкант будет удостоен титула за заслуги в области музыки и благотворительности. При этом у Старра уже есть звание Кавалера ордена Британской империи.

По словам близкого друга барабанщика, с которым и общались журналисты, для 77-летнего музыканта такая новость стала «громом среди ясного неба», но он обрадовался известию.

Официально о посвящении Ринго Старра будет объявлено на этой неделе перед Новым годом.

В 1997 году титул рыцаря получил другой участник The Beatles - вокалист и басист Пол Маккартни.